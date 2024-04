Consiglio Comunale di Alghero approva il rendiconto 2023: "Alghero In House" al centro degli investimenti

Queste le parole del sindaco Conoci, che ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione del Rendiconto 2023. Il sindaco ha inoltre ringraziato la giunta, la commissione e gli uffici per il loro impegno nei mesi passati. Il bilancio approvato riflette una gestione efficace delle risorse, con un avanzo di amministrazione di circa 4 milioni di euro. Di questi, una parte è già stata destinata a variazioni di bilancio che sbloccheranno fondi per importanti investimenti nei vari settori.





In particolare, 2,1 milioni di euro sono stati unanimemente destinati dal Consiglio Comunale per garantire la piena operatività per i prossimi tre anni alla società "Alghero In House", che si appresta a firmare un nuovo contratto di servizio e a procedere con i concorsi per l'assunzione di personale stabile. "Un risultato decisamente importante e gratificante - conclude il sindaco Mario Conoci - che garantisce la prosecuzione delle numerose opere pubbliche già programmate e libera risorse per nuovi investimenti". Queste azioni confermano la solidità della gestione finanziaria dell'Ente e pongono le basi per un futuro proattivo in termini di sviluppo e miglioramento infrastrutturale della città.

Il Consiglio Comunale di Alghero ha approvato il Rendiconto 2023, segnando una tappa importante nella gestione delle risorse comunali. Il sindaco Mario Conoci ha esaltato i risultati positivi di questa gestione che ha permesso di sbloccare spese e di pianificare nuovi e significativi investimenti per la città. "Con l'ultimo via libera del Consiglio alla gestione economico-finanziaria, si certifica la correttezza e incisività dell'attività amministrativa, in linea con gli obiettivi di mandato. Rispettati gli equilibri di bilancio, la puntualità nei pagamenti e confermate le previsioni sulle entrate".