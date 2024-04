L'Inter, San Siro e i biglietti introvabili: sold out con il Cagliari

O meglio, ci sono e ci saranno quelli per il settore ospiti, acquistarli solo dai supporters sardi e granata. Per Inter-Lazio, il match in cui (a meno di clamorose sorprese) la Lega Serie A consegnerà la coppa di campioni d'Italia alla formazione di Inzaghi, la vendita su Inter.it non è ancora stata aperta e anche in questo caso non c'è una data ufficiale comunicata da via Rosellini. Bisognerà attendere ancora un po' perché l'incontro tra i nerazzurri e i biancocelesti è alla penultima giornata e il calendario degli incontri va fatto in base a chi parteciperà alla finale di Coppa Italia (15 maggio).





Dunque bisognerà aspettare almeno le semifinali di Coppa Italia del 23 e 24 aprile. La sede dell'Inter, intanto, è tempestata di telefonate ed email di tifosi che vogliono essere pronti per quando saranno disponibili on line i tagliandi di Inter-Lazio perché quello è un appuntamento che nessuno vorrebbe perdere. Considerato che gli abbonati dell'Inter quest'anno sono circa 43.000 e che i biglietti acquistabili nel settore ospiti sono circa 4.350, dei 75.817 posti di San Siro ne finiranno in vendita circa 28.400 attraverso varie fasi (abbonati, Inter Club e poi eventualmente vendita libera perché difficilmente sarà aperta...). Per soddisfare tutte le richieste ci vorrebbe un Meazza da 150.000 posti e forse non basterebbero neppure quelli.

