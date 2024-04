Tragico incidente a Ittiri: Muore giovane motociclista

L'impatto è stato devastante: Sebastiano è stato sbalzato dalla moto, volando per circa 20 metri prima di cadere sull'asfalto, con conseguenze fatali. Nonostante l'intervento immediato dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso.





La Polizia Locale di Ittiri e i Carabinieri di Alghero stanno attualmente indagando per chiarire i dettagli dell'incidente e la dinamica esatta dello scontro, che le prime analisi descrivono come violento e inevitabilmente letale. La comunità locale è scossa da questo tragico evento, che ha strappato troppo presto un giovane dalla vita.

Ittiri è stata teatro di una tragica fatalità: Sebastiano Pasquarelli, un giovane di 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto mentre Sebastiano percorreva Viale Umberto nel centro del paese, alla guida della sua moto 125. Il giovane si è scontrato frontalmente con un SUV Hyundai, guidato da una donna che emergeva da Via Amsicora.