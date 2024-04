Allarme truffe online: I VIP involontari protagonisti di inganni finanziari

Sfruttando l’IA vengono fatte pronunciare al protagonista del video frasi che non ha mai detto", avverte Giacomelli, mettendo in guardia dal lasciarsi ingannare da queste illusioni digitali. Questa pratica non solo inganna i consumatori, ma mina anche la fiducia nei confronti dei personaggi pubblici coinvolti a loro insaputa in queste truffe. Le autorità, come Consob e Ivass, forniscono elenchi di intermediari autorizzati, una risorsa preziosa per districarsi nel complesso mondo degli investimenti online e evitare truffe. Giacomelli aggiunge un altro consiglio: diffidare sempre quando, per incassare ipotetici guadagni, vengono richiesti soldi in anticipo. Questo è un campanello d'allarme che indica la probabile presenza di una truffa. La vergogna e lo sconforto possono frenare le vittime dal denunciare, ma è fondamentale superare l'imbarazzo e chiedere aiuto per non rimanere intrappolati in situazioni ancora più gravi. In conclusione, l'appello è alla prudenza e alla consapevolezza: dietro promesse di guadagni facili si nascondono spesso truffe complesse, pronte a sfruttare ogni tecnologia disponibile per ingannare i consumatori.

L'illusione di facili guadagni attraverso investimenti online continua a essere una delle trappole più insidiose tessute dai truffatori del web. La nuova frontiera di questo fenomeno preoccupante vede ora coinvolti anche personaggi famosi, utilizzati senza il loro consenso per rendere più credibili le proposte ingannevoli. Secondo l'associazione Codici, che si occupa di tutela dei consumatori e raccoglie segnalazioni in materia, la tecnica della truffa ha raggiunto un livello di sofisticazione tale da sfruttare l'intelligenza artificiale per creare falsi endorsement da parte di celebrità. Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, sottolinea la pericolosità di questa nuova tendenza: annunci che sembrano uscire dalle pagine dei siti di informazione o video in cui i vip sembrano promuovere metodi miracolosi per arricchirsi online, ma che in realtà sono frutto di manipolazioni digitali. "Sono filmati realizzati con l’intelligenza artificiale.