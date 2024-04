Quartu, tragedia sull'asfalto: muore un diacono

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale.

Quartu Sant'Elena, 10 aprile 2024 - Un uomo di 53 anni, Roberto Massa, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio all'incrocio tra Via Sicilia e Via Cagliari a Quartu Sant'Elena. L'uomo, operaio in una ditta di autospurghi, viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Citroen guidata da una donna, rimasta illesa. L'impatto è stato violento e Massa è stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto. I soccorsi sono stati immediati, ma per il 53enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Roberto Massa era molto conosciuto in città. Era un diacono nella Basilica di Sant'Elena e si dedicava con passione al volontariato. La sua morte ha destato grande cordoglio in tutta la comunità.