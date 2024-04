Aggressione a Su Planu: Vittima un giovane accusato di truffe online

A seguito dell'attacco, l'uomo ha riportato ferite significative, tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza del 118 e il successivo ricovero nel reparto maxillofacciale dell'ospedale Santissima Trinità, da cui è stato dimesso nella notte. I carabinieri della stazione di Sant’Avendrace hanno identificato e denunciato a piede libero per rissa aggravata G.M., 41 anni, uno dei presunti aggressori, proseguendo le ricerche per localizzare gli altri coinvolti nell'aggressione. Le accuse di truffa online che pendono su Pilleri riguardano una serie di vendite in cui i pagamenti promessi non sarebbero mai stati completati.





La modalità descritta include l'utilizzo di documenti d'identità e falsi distintivi della Croce Rossa italiana, oltre a un video in cui il giovane indossava una divisa dell'Esercito, per guadagnare la fiducia dei venditori prima di annullare i pagamenti una volta ricevuta la merce. Questo episodio di violenza solleva questioni sulle conseguenze delle accuse mediatiche e sulle dinamiche di giustizia fai-da-te, mettendo in luce la necessità di un'indagine approfondita sia sull'aggressione sia sulle presunte truffe che l'hanno scatenata.

Stefano Pilleri, 25 anni, di Sinnai, è stato aggredito ieri a Su Planu in un episodio che potrebbe avere radici in una serie di presunte truffe online. Il giovane, noto per essere stato oggetto di un servizio di "Striscia la Notizia", è stato attirato in quello che sembra essere stato un agguato. Secondo le informazioni raccolte, l'aggressione sarebbe avvenuta attorno alle 17, nei pressi di un bar dove Pilleri aveva un appuntamento. Il pestaggio è rapidamente degenerato: Pilleri è stato assalito a calci e pugni e, in un secondo momento, è stato minacciato con un coltello.