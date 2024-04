Incidente sulla strada dei due mari: Tre feriti trasportati in ospedale

I vigili del fuoco del distaccamento di Alghero sono intervenuti per mettere in sicurezza la vettura e consentirne la rimozione, mentre la Polizia Locale di Alghero ha effettuato i rilievi per indagare sulla dinamica dell'accaduto. Il personale del 118 ha prestato le prime cure ai feriti sul posto. Le indagini sulla causa dell'incidente sono in corso.

Questa mattina, un incidente ha avuto luogo sulla Statale 42, nota come Strada dei due Mari, coinvolgendo una Fiat Panda che ha perso il controllo e si è ribaltata, presumibilmente a causa dell'asfalto viscido. Il conducente e due passeggeri sono rimasti feriti nell'incidente, avvenuto intorno alle 9, e sono stati trasportati all'ospedale di Sassari da ambulanze del 118 per ricevere accertamenti.