Todde Celebra il 172° anniversario della Polizia di Stato a Macomer: "Sinergia istituzionale per una società più sicura"

"Ringrazio di cuore il Questore Alfonso Polverino per l'invito a questo evento significativo," ha affermato Todde, esprimendo il suo profondo rispetto e la sua cordialità verso le donne e gli uomini in divisa. La presidente ha voluto che la sua prima uscita ufficiale fosse dedicata a un'occasione così sentita, specialmente per il territorio nuorese da cui proviene, evidenziando come la sinergia tra istituzioni e forze dell'ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità sarde.





L'impegno condiviso nella lotta contro l'illegalità e la criminalità è stato sottolineato come elemento chiave per la costruzione di una società più giusta e sicura. "Siamo riconoscenti a tutti gli uomini e le donne per l'esempio che con le loro azioni sanno dare ogni giorno," ha aggiunto Todde, rivolgendo fervidi auguri alla Polizia di Stato per il suo anniversario e sottolineando la gratitudine e la collaborazione leale che lega la Regione alle forze dell'ordine. In seguito, la presidente si è recata al Municipio di Macomer per un cordiale incontro con il sindaco Riccardo Uda, accompagnata dal Prefetto e dal Questore di Nuoro, Giancarlo Dionisi e Alfonso Polverino, riaffermando l'essenzialità della sinergia tra istituzioni e forze dell'ordine per il benessere e la sicurezza delle comunità sarde. Un impegno che, attraverso eventi come questo, rafforza il legame tra la popolazione e chi ogni giorno lavora per la sua protezione.

In un momento di profondo raccoglimento e celebrazione, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha preso parte alle celebrazioni per il 172° anniversario della Polizia di Stato, tenutesi a Macomer. Un evento che ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali, sottolineando l'importanza della collaborazione per il benessere e la sicurezza della comunità.