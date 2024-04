Confartigianato Sardegna e la nuova era: il patto con la presidente Todde

I sette punti cardine sottoscritti nel "Manifesto" di Confartigianato delineano una visione ambiziosa per la Sardegna: dai trasporti e le infrastrutture all'energia, dall'innovazione tecnologica alla lotta contro la crisi demografica. Un patto che mira a rafforzare il tessuto produttivo isolano, ponendo le basi per una crescita sostenibile e inclusiva. Mereu e Serra esprimono ottimismo, pur consapevoli delle sfide che attendono: "Il lavoro che ci troveremo a compiere insieme alla Giunta sarà irto di difficoltà e, viceversa, anche ricco di soddisfazioni se sapremo farlo insieme con il giusto spirito costruttivo e di visione comune".





La collaborazione con la Presidente Todde, gli Assessori e le Commissioni Consiliari si annuncia come un cammino condiviso verso obiettivi ambiziosi, per far crescere la Sardegna nella direzione auspicata da tutti. La Sardegna di domani si disegna oggi, attraverso il dialogo e l'impegno comune di politica e imprese. La Confartigianato, con le sue 35mila imprese artigiane e i 90mila addetti, si pone come attore protagonista di questo processo di trasformazione, pronto a offrire il suo contributo di idee, esperienza e lavoro. In un contesto regionale in cerca di rinnovamento, l'accordo tra Confartigianato e la Presidente Todde rappresenta una promessa di futuro, un impegno per una Sardegna che guarda avanti, forte delle sue radici e pronta a cogliere le sfide del domani.

In Sardegna, l'orizzonte dell'artigianato si tinge di nuove sfumature grazie al recente accordo stretto tra la Confartigianato Imprese Sardegna e la Presidente della Regione, Alessandra Todde. Con un gesto che simboleggia il ponte tra passato e futuro, Fabio Mereu e Daniele Serra, Presidente e Segretario dell'associazione, hanno ricordato l'impegno preso dalla neo Presidente e da numerosi consiglieri durante la campagna elettorale: dare sostegno concreto all'artigianato sardo, riconoscendone il ruolo cruciale nell'economia dell'isola.