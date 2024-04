Cronaca Attentato al sindaco di Nule - Todde esprime vicinanza e solidarietà

La presidente della Regione, Alessandra Todde, esprime vicinanza e solidarietà al sindaco Giuseppe Mellino, alla sua famiglia, all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Nule per il vile atto incendiario messo a segno proprio contro l’auto del primo cittadino. La violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società e nelle nostre comunità.