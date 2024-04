Tempio Pausania onora la memoria di "Stellina" barbaramente uccisa a fucilate a fine marzo

La vicenda, esposta dal gruppo sul web, ha catalizzato l'attenzione e il sostegno di molti, dimostrando una volta di più l'importanza dell'unione e della sensibilità collettiva. L'associazione ha espresso profonda gratitudine verso chi ha condiviso il momento di commemorazione e chi ha mostrato supporto: "Vorremmo ringraziarvi personalmente uno per uno per il momento di unione, di condivisione e sensibilità che ognuno di voi ha trasmesso". Questo ringraziamento si estende a tutta la comunità di Tempio, Luras, Calangianus e l'hinterland, che ha condannato unanimemente l'atto scellerato. La cerimonia ha visto un applauso per "Stellina", affinché il suo ricordo e la sua storia non vengano mai dimenticati. La targa, ora simbolo di questa memoria collettiva, serve come monito permanente contro la violenza sugli animali e stimola al rispetto per ogni forma di vita.





Particolare riconoscenza è stata espressa anche alla Sig.ra Balata, proprietaria dello stabile che ha ospitato l'evento, e a tutti i cittadini, locali, e lavoratori che hanno partecipato, sottolineando l'importanza di trasformare il sacrificio di "Stellina" in un punto di partenza per una maggiore consapevolezza e rispetto degli animali.

A Tempio Pausania, un gesto di violenza inaudita ha risvegliato una forte reazione di solidarietà e consapevolezza nella comunità. "Stellina", una cagnolina brutalmente uccisa a colpi di arma da fuoco nella zona industriale il 26 marzo, è ora commemorata con una targa, grazie all'impegno dell'associazione "SaveLimbara".