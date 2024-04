Soccorse a Cagliari due giovani sbalzate da un gommone

I vigili del fuoco, con il supporto del nucleo sommozzatori, sono intervenuti prontamente, raggiungendo le ragazze e accompagnandole a nuoto fino ai mezzi nautici della Capitaneria di porto, che le hanno successivamente trasportate al porticciolo di Marina Piccola.

Due ragazze sono state soccorse oggi dopo essere state sbalzate in mare dal loro gommone affittato per una gita nel mare di Cagliari. L'incidente è avvenuto nelle acque antistanti il capo Sant'Elia, con le giovani che si sono ritrovate bloccate sulla scogliera di Cala Fighera, impossibilitate a tornare in sicurezza. Fortunatamente, le due non hanno riportato ferite. Il mare mosso è stato probabilmente la causa dell'incidente, che ha visto il gommone schiantarsi sugli scogli.