Gallura assediata dalle fiamme: Notte di lavoro per i vigili del fuoco

Non appena la situazione a Padru è stata portata sotto controllo, un altro allarme ha richiamato l'attenzione dei soccorritori verso Punta Marana, nel comune di Golfo Aranci, per un altro incendio di vegetazione che ha richiesto l'immediato intervento delle squadre. Contemporaneamente, un'ulteriore emergenza si è verificata a Loiri Porto San Paolo, dove i vigili del fuoco di Arzachena, chiamati a supporto delle squadre di Olbia già impegnate, hanno dovuto affrontare l'incendio di un pick-up sulla strada provinciale 87, vicino alla chiesa di Santa Giusta.





Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme, con i carabinieri di Padru intervenuti per indagare sulle cause dell'accaduto. Questi eventi, concentrati in una sola notte, evidenziano l'importanza del lavoro svolto dai vigili del fuoco e dalle altre forze dell'ordine, costantemente pronti a rispondere a situazioni di emergenza per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'ambiente. La comunità gallurese, messa alla prova da queste difficoltà, ha mostrato ancora una volta la sua resilienza, grazie anche al prezioso supporto dei soccorritori che con coraggio e dedizione affrontano queste sfide.

Una serie di incendi ha messo a dura prova la Gallura nella notte appena trascorsa, richiedendo l'intervento corale delle squadre dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena. Le fiamme hanno colpito tre diverse località - Padru, Golfo Aranci e Porto San Paolo - dimostrando ancora una volta la vulnerabilità del territorio di fronte agli eventi di questo tipo, aggravati da condizioni meteorologiche avverse. Il primo fronte di fuoco ha visto i vigili del fuoco impegnati nella frazione di Sotza, a Padru, dove due incendi hanno attaccato la macchia mediterranea, alimentati dalle forti raffiche di vento. Queste condizioni hanno reso necessario un lavoro incessante delle squadre, che hanno combattuto le fiamme per oltre quattro ore, dimostrando grande determinazione e professionalità.