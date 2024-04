Auto del sindaco di Nule incendiata: Un attacco alla comunità

Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della Compagnia di Bono, sono immediatamente intervenuti avviando le indagini che, fin dalle prime fasi, non hanno lasciato dubbi sulla natura dolosa dell'incendio. Il sindaco Mellino, visibilmente scosso dall'accaduto, ha espresso il suo stupore e la sua amarezza per un gesto tanto violento e insensato. "Non me l'aspettavo per niente", ha dichiarato Mellino, sottolineando di non aver mai avuto problemi di alcun tipo né con individui né con la comunità. "Non capisco questo gesto.





Per fortuna nessuno si è fatto male. Mi dispiace soprattutto per il paese, questo gesto va a minare il clima sereno che da tempo si respira nella nostra comunità", ha aggiunto il sindaco, che si trova all'ultimo anno del suo secondo mandato. Questo episodio di violenza non solo rappresenta un attacco personale nei confronti del sindaco Mellino, ma colpisce al cuore l'intera comunità di Nule, un luogo dove, come sottolineato dallo stesso primo cittadino, regnava un clima di serenità e coesione. La speranza è che le indagini possano fare rapidamente luce sull'accaduto e che la comunità di Nule possa ritrovare la tranquillità e la sicurezza che la caratterizzavano, stando unita di fronte a tentativi così gravi di intimidazione.

Nella tranquilla comunità di Nule, nel Sassarese, si è consumato un atto intimidatorio che ha colpito direttamente il sindaco Giuseppe Mellino, gettando un'ombra di inquietudine sull'intera cittadinanza. Nella notte, l'auto del primo cittadino, un'Audi A4 parcheggiata in via Cagliari, è stata deliberatamente incendiata da ignoti che hanno utilizzato liquido infiammabile per dare fuoco al veicolo. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra da Bono, ha permesso di spegnere le fiamme e di scongiurare danni ulteriori.