Guardia di Finanza intensifica i controlli contro la "malamovida" a Cagliari: Sequestri e identificazioni

La maggiore quantità di droga è stata rinvenuta presso un ragazzo originario del Gambia, nato nel 2003, sorpreso con 37 grammi di sostanza stupefacente. Segue una giovane cagliaritana del 2000, con 14,40 grammi di droga. Tutti gli individui sorpresi in possesso di droga per uso personale sono stati verbalizzati dalla Guardia di Finanza e successivamente segnalati alla Prefettura di Cagliari. Queste azioni si inseriscono in un più ampio contesto di prevenzione e controllo, mirato a garantire la sicurezza e il decoro urbano, soprattutto durante le ore notturne, periodo in cui la "malamovida" tende a manifestarsi con maggior frequenza. L'intervento della Guardia di Finanza si configura come un segnale forte contro la diffusione di sostanze illegali tra i giovani e la comunità in generale, rafforzando l'impegno delle autorità nel promuovere comportamenti responsabili e nel tutelare la salute pubblica.

Nell'ambito delle operazioni volte a contrastare il fenomeno della "malamovida" e l'uso illecito di sostanze stupefacenti, la Guardia di Finanza di Cagliari ha messo in atto una serie di controlli serrati nel corso degli ultimi due fine settimana. L'operazione ha portato al sequestro di oltre 70 grammi di droghe varie, tra cui hashish, marijuana e cocaina, oltre a numerosi "spinelli" già pronti per l'uso. Grazie anche all'ausilio di cani antidroga, particolarmente addestrati per riconoscere le diverse tipologie di sostanze stupefacenti, le forze dell'ordine hanno identificato 14 persone, tra cui un giovanissimo cagliaritano nato nel 2006 e un individuo più anziano, anch'egli cagliaritano, del 1972, trovato in possesso di cocaina.