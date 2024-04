Follia sulla 131 Dcn: Ubriaco alla guida a 200 km/h, fermato dalla polizia

La pericolosa condotta dell'automobilista non solo ha messo a rischio la propria vita ma anche quella degli altri utenti della strada. L'uomo è stato immediatamente fermato dagli agenti, che hanno utilizzato un telelaser per individuarlo a pochi chilometri dall'ingresso della città. A seguito del controllo, si è constatato che il conducente presentava un tasso alcolemico superiore al limite legale consentito, circostanza che ha portato al ritiro della patente e all'applicazione di una sanzione pecuniaria nei suoi confronti. Questo grave episodio si inserisce in un contesto più ampio di controlli stradali effettuati dalla Polizia stradale nell'ultimo fine settimana sulle strade del nord Sardegna, con l'obiettivo di prevenire gli incidenti notturni. Sei pattuglie sono state dispiegate sul territorio, esaminando un totale di 70 veicoli.





Tra i conducenti controllati, dodici, con età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono risultati positivi all'alcol test, registrando tassi fino a quattro volte superiori ai limiti previsti. Tra i casi rilevati spicca anche quello di un automobilista novantenne, coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Fortunatamente, il conducente ha riportato solo lievi ferite. Questo incidente, insieme a quello del conducente fermato a 200 km/h, evidenzia una problematica sempre più pressante legata alla sicurezza stradale e all'uso irresponsabile di alcol alla guida. Gli sforzi della Polizia stradale mirano a contrastare tali comportamenti pericolosi, ma questi episodi rimarcano l'importanza di una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti gli automobilisti. La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva, e episodi come questi servono da monito sulle conseguenze potenzialmente tragiche di scelte sbagliate e pericolose alla guida.

Un automobilista è stato recentemente protagonista di un episodio di grave irresponsabilità sulla 131 Dcn, vicino a Olbia, dove è stato sorpreso dalla Polizia stradale di Sassari mentre guidava a una velocità sconcertante di 200 chilometri orari, in evidente stato di ebbrezza alcolica.