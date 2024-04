Il respiro del lago di Baratz: Un viaggio nel Tai Chi tra natura e meditazione

Il pomeriggio sarà dedicato alla meditazione taoista e alla dimostrazione della forma breve del Tai Chi, invitando i partecipanti a sperimentare personalmente la sequenza di movimenti. La partecipazione richiede l'iscrizione, da effettuarsi contattando il numero 079533097 o scrivendo a ceas.baratz@comune.sassari.it, per ragioni organizzative. Gli organizzatori sottolineano il valore aggiunto di questa disciplina, originariamente nata come arte marziale, oggi riconosciuta per i suoi effetti benefici sulla salute psico-fisica, accessibile a tutte le età. Il Tai Chi, infatti, promuove un'armonia tra mente, corpo e respiro, migliorando l'equilibrio e riducendo lo stress, con implicazioni positive anche su varie condizioni cliniche. La Zona Speciale di Conservazione “Lago Baratz-Porto Ferro” offre la scenografia ideale per questa giornata, creando un ponte tra la disciplina e l'ambiente, e permettendo ai partecipanti di connettersi al proprio "inconscio ecologico" attraverso il contatto diretto con la natura.





L'evento si propone anche come un'occasione per esplorare l'ambiente circostante il lago Baratz non solo come spazio di elevato valore naturalistico, ma anche come luogo di incontro e conoscenza di diverse culture, promuovendo la biodiversità culturale. Il maestro Gabriele Giglioli, figura chiave dell'evento, porta con sé un bagaglio di esperienza di oltre 15 anni nella pratica e nell'insegnamento del Tai Chi Chuan, acquisita tra Sardegna, Italia ed Europa. Fondatore della “La Fenice Rossa Scuola di Tai Chi Chuan” a Sassari, Giglioli si dedica al benessere psico-fisico e alla massima espressione personale attraverso la disciplina. Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per tutti coloro che cercano un'esperienza di benessere totale, coniugando l'apprendimento di antiche pratiche di meditazione con la scoperta di un ambiente naturale di straordinaria bellezza.

Sabato 13 aprile diventa la data simbolo per chi cerca un’immersione profonda nelle pratiche millenarie del Tai Chi e del Qi Gong, nel contesto naturale e suggestivo del Lago Baratz, a Sassari. Organizzato dal Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari, l'evento gratuito aperto alla cittadinanza vedrà la guida esperta del maestro Gabriele Giglioli, che porterà i partecipanti alla scoperta dello stile Yang e delle tecniche di Qi Gong, la ginnastica tradizionale cinese nota per i suoi benefici psico-fisici. La giornata è strutturata per offrire un'esperienza completa e immersiva: inizierà con sessioni di meditazione taoista e Qi Gong tra gli alberi della pineta dalle 10 alle 13, seguite da una pausa pranzo conviviale fino alle 15, momento in cui si potranno condividere impressioni e pranzo al sacco.