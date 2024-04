Io sono un altro. Beppe Grillo Teatro Massimo di Cagliari

L'ambiente, il reddito universale, la gestione del tempo, la salute. Parlare di ambiente in senso figurato, se prima ognuno di noi non si fa un esame di coscienza e cerca nel suo piccolo di contribuire non ha senso. Questo è in sostanza il motivo conduttore della serata. La resposanbilità civile di ognuno di noi è un punto fermo da cui non possiamo e non dobbiamo sfuggire.





Il tempo di demandare e delegare le scelte ad altrui è finita. E qui ritorna sul tema della rappresentenza parlamentare e sulla proposta provocatoria di estrarre a sorte i parlamentari. A un certo punto, dice Grillo, non capisco perchè per comminare un ergastolo i giudici popolari sono estratti a sorte! Se possono decidere della mia vita perchè non fare lo stesso in parlamento? E' giunto il momento di istituire un reddito universale a livello europeo! Ecco perché, il 16 aprile a Bruxelles, ho organizzato, insieme alla nostra Sabrina Pignedoli, una tavola rotonda intitolata “Reddito Universale, è arrivato il momento!”, con i massimi esperti sul tema. La distanza tra Beppe Grillo e il movimento 5 stelle da lui fondato è ormai abissale.





Accenna appena all'operato di Conte e non si sbilancia su quello che farà Alessandra Todde. Un punto fermo peò rimane e riguarda il tema pale eoliche. E' impensabile, dice, ricoprire la Sardegna di questi mostri che non portano alcun giovamento alla comunità.





Conclude lo spettacolo parlando di Dio e di privacy. Dio si è preso la responsabilità di creare il mondo in sette giorni e poi se ne è lavato le mani. E' Inutile che che ci sentiamo violati nella nostra privacy e poi condividiamo sui social centinaia di nostri dati. In conclusione che si aspettava un Beppe Grillo in declino, una specie di pugile suonato che rientra sul ring, ieri ha dovuto ricredersi. Il suo rientro è stato oltre ogni aspettativa e questo fa ben sperare i suoi ammiratori per il suo futuro.





Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=GiE5nni2jkU

La grande attesa per il ritorno sulle scene non ha deluso le aspettative. Lo spettacolo dal titolo "Io sono un'altro" ci regala un Beppe Grillo in grande forma che tiene banco per quasi due ore davanti ad un teatro Massimo praticamente sold out. I temi affrontati sono vari ma riguardano principalmente i cavalli di battaglia che furono alla base della nascita del movimento 5 stelle.