Sardegna e l'orizzonte BRICS: Una via saracena al progresso

La riflessione che si impone è carica di significato: il territorio si posiziona al 13esimo posto nella classifica nazionale per l'esportazione verso queste nuove potenze economiche, un segnale che parla di una dinamicità imprenditoriale forse troppo a lungo sottaciuta. Mereu e Serra non si limitano a elencare i successi, ma lanciano un appello per politiche di internazionalizzazione che valorizzino l'intero "sistema Sardegna", una chiamata alle armi per un regionalismo che sappia essere anche globalista. Il lavoro di Confartigianato Imprese Sardegna, con l'analisi dei dati Istat del 2023, rivela non solo numeri ma anche storie, quelle di prodotti che dal cuore dell'Isola hanno raggiunto luoghi che la geografia definisce lontani, ma che la volontà e l'ingegno sardo hanno reso incredibilmente vicini.





E questo flusso non è statico: Cagliari stessa, con un contributo del 3,8% sul Valore Aggiunto provinciale, è la prova vivente che anche le pietre millenarie possono imparare a danzare al ritmo frenetico del mercato globale. Dunque, al di là dell'eco lusinghiera dei numeri, c'è la consapevolezza che la vera sfida è ancora tutta da giocare. Il valore delle lavorazioni, la conoscenza profonda dei materiali e dei processi, l'arte del fare che in Sardegna è patrimonio vivo, tutto questo è ciò che può veramente fare la differenza nei mercati di domani. Mereu e Serra lo sanno, e con una punta di orgoglio misto a responsabilità, parlano di un'isola pronta a fare la sua parte, con una Confartigianato che intende essere non solo testimone ma attore e propulsore di questo viaggio verso la crescita. In questo scenario, non c'è spazio per arrendersi ai rischi che aumentano, ma solo per la resilienza e l'ambizione di intercettare la crescita là dove essa si manifesta più vigorosa. In conclusione, l'analisi offre un quadro chiaro: l'export non è più una semplice voce in bilancio, ma è diventato il barometro del coraggio e della capacità di un'isola che non si accontenta di guardare il mare, ma che sceglie di solcarlo alla ricerca di nuovi mondi. La Sardegna si dimostra pronta, con la saggezza degli antichi navigatori e l'audacia dei moderni esploratori, a navigare verso i venti portanti della storia economica che verrà.

Ecco che la Sardegna si affaccia sulle nuove potenze economiche mondiali, allargando il suo sguardo verso orizzonti inesplorati e terreni fertili di futura prosperità. I 435 milioni di euro in esportazioni verso i BRICS +5 non sono solo una cifra: rappresentano il palpito di una terra che ha scelto di prendere il largo, di scommettere sulla sua capacità di far breccia in mercati tanto lontani quanto promettenti. Fabio Mereu e Daniele Serra, figure di comando nella Confartigianato Sardegna, svelano la loro visione di una Sardegna che può e deve giocare le sue carte sul tavolo della globalizzazione: "Paesi emergenti, rappresentano una chiave di crescita anche per le micro e piccole imprese". Non si tratta di un'illusione, ma di una concreta possibilità, di una strategia che potrebbe trasformare il tessuto economico insulare con un battito d'ali di qualità e innovazione. Si potrebbe pensare che questa scommessa sia azzardata, un lancio del dado che rischia di rivelarsi un'utopia per troppi giocatori troppo piccoli in un gioco troppo grande. Eppure, il coraggio e l'audacia potrebbero essere gli ingredienti giusti per quelle aziende sarde che, con la loro maestria e il loro sapere ancestrale, hanno qualcosa di unico da offrire.