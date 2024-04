Un passo avanti nel supporto ai pazienti di fibromialgia in Sardegna: Confermata l'indennità regionale

Questa misura si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte al riconoscimento, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, patologia che si manifesta con dolore diffuso, stanchezza cronica e una serie di altri sintomi che possono seriamente compromettere la qualità della vita dei pazienti. Fino ad ora, il percorso di riconoscimento e di sostegno per chi soffre di fibromialgia è stato lungo e complesso, con una scarsa consapevolezza generale e un riconoscimento clinico sfidante. Il contributo IRF mira a mitigare almeno in parte l'onere economico associato al trattamento e alla gestione della malattia, riconoscendo la fibromialgia come una condizione che necessita di attenzione e sostegno concreti. I residenti in Sardegna affetti da tale patologia possono presentare la domanda di accesso al beneficio dal 1° al 30 aprile di ciascuno degli anni stabiliti, presso il Comune di residenza. Per essere ammissibili, i cittadini devono dimostrare la propria diagnosi attraverso certificazione medica specializzata, nonché soddisfare specifici criteri di reddito, verificabili tramite l'attestazione ISEE.





Importante sottolineare che il contributo è pensato per coloro che non ricevono altre sovvenzioni pubbliche dedicate specificamente alla fibromialgia. Questa iniziativa non solo rappresenta un aiuto economico significativo per le persone colpite e le loro famiglie ma è anche un segnale importante del riconoscimento sociale e istituzionale della fibromialgia. Contribuisce a rompere il circolo di invisibilità che spesso circonda questa condizione, promuovendo una maggiore consapevolezza pubblica e incentivando la ricerca e l'approfondimento medico-scientifico. L'IRF si affianca ad altre politiche sanitarie regionali e nazionali volte a migliorare l'accesso alle cure e il supporto per le persone con malattie croniche e rare, spingendo verso un sistema di assistenza più inclusivo e sensibile alle diverse esigenze dei pazienti. La speranza è che iniziative come l'Indennità Regionale Fibromialgia possano servire da modello per altre regioni italiane, ampliando la rete di sostegno disponibile e rafforzando l'impegno verso la tutela della salute e del benessere dei cittadini, in linea con i principi di equità e solidarietà che dovrebbero guidare il nostro sistema sanitario.

La Regione Sardegna segna un traguardo importante nel sostegno alle persone affette da fibromialgia, con l'istituzione dell'Indennità Regionale Fibromialgia (IRF). Grazie alla legge regionale n. 5/2019, recentemente aggiornata, è stato ufficializzato un contributo economico a fondo perduto di 800 euro annui, per gli anni 2023 e 2024, a beneficio dei residenti sardi diagnosticati con questa sindrome dolorosa e spesso debilitante.