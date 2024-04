Dramma a Santu Lussurgiu: Donna si salva da tentato omicidio del marito grazie ad una telefonata

Gli operatori del numero unico per le emergenze, nonostante la comunicazione confusa e frammentaria, sono riusciti a localizzare l'abitazione della coppia, inviando sul posto i carabinieri e i soccorsi sanitari. La donna è stata trasportata all'ospedale San Martino e successivamente dimessa con una prognosi che prevede giorni di malattia. L'arrivo del marito al pronto soccorso, insieme alla figlia di cinque anni, ha suscitato sospetti tra il personale medico e il poliziotto di guardia, che hanno allertato la Squadra mobile della polizia. Gli agenti hanno arrestato Are, impedendo qualsiasi ulteriore aggressione. L'indagine, guidata dal sostituto procuratore Andrea Chelo, dovrà chiarire le dinamiche dell'accaduto e le motivazioni dell'aggressione. La moglie e la figlia dell'aggressore sono ora al sicuro in una struttura protetta, lontane da possibili ritorsioni.





La decisione della donna di separarsi, motivata anche da precedenti episodi di violenza e isolamento, sembra essere stata l'elemento scatenante dell'aggressione. Questo episodio si inserisce in un contesto preoccupante, con la polizia di Stato che da inizio anno ha dovuto gestire numerosi casi di violenza domestica, abusi sessuali e stalking. Le misure adottate, tra cui arresti e ammonimenti del questore, riflettono la gravità e la frequenza di questi episodi nella comunità. Il dramma di Santu Lussurgiu riporta all'attenzione l'importanza della segnalazione e dell'intervento rapido in situazioni di pericolo, sottolineando la necessità di supportare le vittime di violenza domestica e di lavorare attivamente per prevenire questi tragici eventi.

Un tentativo di omicidio è stato sventato a Santu Lussurgiu, dove una donna è riuscita a salvarsi dalla violenza del marito grazie a una telefonata d'emergenza al numero 112. L'episodio, avvenuto nella notte, ha visto protagonista Mario Are, sessantenne, ora accusato di tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti della moglie. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di strangolare la moglie utilizzando il cavetto del caricabatterie del telefono. L'aggressione è avvenuta in casa, precisamente nei pressi della vasca da bagno, dove la donna si trovava in quel momento. Non è chiaro cosa abbia spinto l'aggressore a fermarsi, ma la chiamata al 112 effettuata dalla vittima ha permesso alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente.