Tragico incidente frontale sulla 131: Un morto e un ferito

L'impatto tra i due veicoli è stato devastante, lasciando entrambe le auto semidistrutte. I soccorritori dei vigili del fuoco di Oristano e del 118 sono intervenuti prontamente per estrarre i feriti dalle lamiere e trasportarli in ospedale. Marino Aru è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo. L'altro automobilista, invece, è stato ricoverato all'ospedale Policlino di Monserrato con ferite serie ma non in pericolo di vita.





Sul posto, la Polstrada di Cagliari e Oristano ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. A causa del grave scontro, la Statale 131 è stata chiusa per diverse ore in direzione Oristano, con il traffico deviato sulla complanare, provocando notevoli disagi alla circolazione stradale. Questo tragico evento riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale e sull'importanza di prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto in tratti di strada particolarmente pericolosi o in condizioni di visibilità ridotta.

