Inaugurato ad Alghero il nuovo parco giochi inclusivo

Il progetto, reso possibile grazie al finanziamento ottenuto nell'ambito del Progetto OASI (Opportunità Accessibile di Spazi Inclusivi) del Parco, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. n. 117/2017 avviso 2/2020, è stato realizzato con il contributo dello stesso Polisoccorso e dell'Uniat aps, che ha curato l'installazione dei giochi. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco, anche Pietro Pellegrini, presidente nazionale e Marco Foddai, delegato Uniat aps per la regione Sardegna.





Questo nuovo spazio gioco rappresenta un'importante risorsa per la comunità di Alghero, offrendo un luogo sicuro e stimolante dove bambini, adulti e anziani possono interagire e divertirsi insieme, superando le barriere generazionali e fisiche.





La realizzazione del parco giochi inclusivo è stata possibile grazie agli stanziamenti finanziati dal Ministero, sottolineando l'importanza del supporto governativo in iniziative che promuovono l'inclusione sociale e l'accessibilità. L'Amministrazione comunale di Alghero esprime soddisfazione per il completamento del progetto, evidenziando come tale investimento contribuirà significativamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo valori di inclusione e integrazione nella comunità.





Il parco giochi di via Liguria si aggiunge alle infrastrutture della città di Alghero, arricchendo l'offerta di spazi pubblici dedicati al tempo libero e allo svago, e rappresenta un modello virtuoso di come spazi urbani possano essere pensati e realizzati per essere fruibili da tutti, senza esclusioni.

È stato inaugurato ieri mattina, 5 aprile, il nuovo parco giochi inclusivo e intergenerazionale di via Liguria, nell'area verde adiacente al Polisoccorso Alghero, alla presenza del sindaco della città, Mario Conoci. L'evento ha segnato l'apertura di uno spazio ricreativo all'avanguardia, progettato per essere fruibile da persone di tutte le età e capacità, evidenziando l'impegno dell'Amministrazione comunale verso l'inclusività e la coesione sociale.