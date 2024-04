Alghero investe 2 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere della Pietraia

Il sindaco Conoci ha sottolineato l'importanza di questo nuovo intervento, frutto del lavoro attento dell'Amministrazione e dell'ufficio Programmazione, che nei recenti anni ha ottenuto significativi risultati in termini di finanziamenti. Questi contributi sono destinati a migliorare la qualità della vita nel quartiere, dove è già in corso un più ampio progetto di riqualificazione urbanistica, il cosiddetto Piru, prossimo alla realizzazione dopo un lungo processo amministrativo. Gli interventi, finanziati con fondi del PNRR grazie alla compartecipazione di vari settori comunali tra cui Demanio e Patrimonio, Edilizia Residenziale e Programmazione, rientrano nel programma regionale “Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.





Sarà possibile così procedere con la riqualificazione complessiva degli alloggi di proprietà comunale, che prevede ammodernamento, efficientamento energetico, realizzazione di isolamento termico, rifacimento degli impianti e ristrutturazione generale. Un focus particolare è rivolto anche agli spazi verdi, con l'obiettivo di valorizzare le aree del quartiere, iniziando dal Parco di Via Tiziano. Qui è prevista l'installazione di un sistema di illuminazione urbana a risparmio energetico, il potenziamento della sicurezza e una migliore accessibilità per i cittadini. I tempi per la realizzazione degli interventi sono già stati definiti: la progettazione definitiva sarà affidata entro la primavera, con l'inizio dei lavori previsto tra luglio e agosto, e la conclusione entro marzo 2026.





L'assessore all'urbanistica Emiliano Piras ha espresso soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto dagli uffici comunali, che contribuirà a rendere il quartiere della Pietraia e le sue infrastrutture più accoglienti e funzionali per i residenti. Questa iniziativa si affianca ad altri progetti di ristrutturazione nel quartiere, come quello del mercato civico e della piazza antistante, confermando l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso un'area urbana di cruciale importanza per la città di Alghero.

La Giunta comunale di Alghero, guidata dal sindaco Mario Conoci, ha recentemente approvato i progetti preliminari per una significativa opera di riqualificazione nel quartiere della Pietraia. Con un investimento di circa due milioni di euro, finanziati tramite il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (PNRR), si mira a migliorare la qualità della vita degli abitanti attraverso interventi sulle case popolari di Via Venezia e il Parco di Via Tiziano Vecellio.