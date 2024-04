La Gallura dice No alla speculazione del territorio





Nascosto dalle parole "green" e offuscato dietro lo schermo delle energie pulite, il progetto di transizione energetica, in Sardegna, fa rima con "speculazione". Le anomalie sono evidenti: dai 6 Gw di potenza deputati alla regione Sardegna nel decreto Draghi/Frattin del 2021, si è passati a richieste di allacci a Terna per 56 Gw; quasi dieci volte tanto. L'incontro, a cui interverranno diversi esponenti del Coordinamento, sarà anche l'occasione per confrontarsi sulla questione con tutti i presenti.

Continuano gli incontri sul territorio organizzati dal Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica. Sabato 6 aprile, alle ore 17:00, sarà il comune di Luras ad ospitare l'incontro pubblico organizzato per discutere sui progetti di impianti eolici e fotovoltaici ricadenti sul territorio sardo, sulle dinamiche di speculazione che ci ruotano attorno e sugli impatti che la mole di tali impianti potrebbe avere.