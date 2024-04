Arresto per tentato omicidio nell'oristanese: Uomo accusato di aver aggredito la moglie

Dopo l'aggressione, il marito si è presentato al pronto soccorso insieme alla figlia minore, tentando di accedere agli ambulatori ma venendo fermato dalla sicurezza. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno arrestato l'uomo, portandolo in Questura dove è stato accusato di tentato omicidio. La donna ha ricevuto cure mediche che hanno portato a una prognosi di trenta giorni per le lesioni riportate, inclusi i segni dell'aggressione visibili sul collo. Attualmente è alloggiata in una struttura protetta con la figlia.





L'intervento della polizia fa parte delle attività svolte in risposta a episodi di violenza, inquadrati nella legislazione recentemente introdotta per affrontare con maggiore efficacia i casi di violenza domestica e di genere. Da inizio anno, sono state intraprese varie azioni legali nella provincia di Oristano, tra cui ammonimenti, misure cautelari e arresti, per contrastare queste dinamiche. La Squadra mobile, sotto la guida del vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, ha compilato un rapporto dettagliato sull'accaduto, segnando l'ennesimo caso di violenza all'interno della comunità che le autorità si sforzano di prevenire e perseguire.

Un uomo, in un paese dell'alto oristanese, è stato arrestato dalla polizia a seguito di un tentativo di omicidio nei confronti della moglie, culminato in un'aggressione che ha costretto la vittima a cercare soccorso presso il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano. L'episodio si è verificato di notte, in un contesto di tensione familiare dovuto ai procedimenti di separazione in corso tra i due. La vittima, una donna casalinga, ha riferito alle autorità di aver subito violenze anche in passato dal marito, un operaio agricolo. Secondo il suo racconto, durante l'ultima aggressione l'uomo l'ha colpita, poi ha tentato di strangolarla utilizzando il cavo di un caricabatterie dopo averla costretta a riempire la vasca da bagno. La donna è riuscita a fuggire e ha segnalato l'episodio ai carabinieri.