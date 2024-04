Cronaca Nuoro: Funerali di Patryk Zola e Ythan Romano, proclamato il lutto cittadino

In occasione dei funerali di Patryk Zola e Ythan Romano, che si svolgeranno domani, venerdì 5 aprile alle 10, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha proclamato una giornata di lutto cittadino, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore delle famiglie colpite duramente da questa tragedia, interpretando così i sentimenti dell’intera cittadinanza. In concomitanza con la celebrazione delle esequie, l’ordinanza dispone la temporanea chiusura di tutti gli esercizi commerciali (con l’abbassamento delle serrande dalle ore 10 alle ore 10,15) e di vietare le attività ludiche, ricreative o comunque incompatibili con il carattere luttuoso della giornata. Inoltre, invita i cittadini a partecipare, in raccoglimento e rispetto, alla celebrazione dei funerali che si terranno nella chiesa di San Domenico Savio, quale segno tangibile di solidarietà e condivisione e i dirigenti di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado ad osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio e vicinanza.