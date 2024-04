Diego Bertelli il 6 aprile presenta a Cagliari le poesie tradotte di Walt Whitman

La nuova traduzione di “Calamus”, cuore della celebre raccolta, è stata condotta da Diego Bertelli sulla trascrizione dei manoscritti originali di Whitman e testimonia in modo inedito la freschezza e la potenza di un sentimento che non conosce limite. Scopriamo versi inaspettati sulla centralità del corpo e su un tipo di amore che è radicale libertà d’espressione e, per questo, assume una valenza politica, rivolgendosi alle donne e agli uomini di ogni terra al pari di un messaggio rivoluzionario.





Un nuovo Whitman, attualissimo, evoca una felicità da conquistare sino in fondo, abbattendo convenzioni e apparenze per fare emergere una vita profonda ed essenziale. Basti pensare che nel 1860, negli Stati Uniti, l’omosessualità era un reato, e non stupisce che Whitman, prima di dare alle stampe “Foglie d’erba”, abbia estirpato l’espressione più viva del suo sentimento amoroso, incredibilmente aperto, o fluido, come lui stesso lo definisce, chiaramente incline all’attrazione maschile ma più in generale insofferente a ogni barriera.





Il Festival Premio Emilio Lussu è organizzato dall’associazione culturale L’Alambicco con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del comune di Cagliari. Diego Bertelli vive e lavora a Firenze, i suoi articoli e saggi sono usciti su riviste italiane e internazionali, fra cui «Paragone», «La Rassegna della letteratura italiana», «Poesia», «MLN» e «Forum Italicum». Ha pubblicato la monografia “Viaggio al termine della scrittura. Calvino Pasolini Bazlen Parise Cattafi” (Le Lettere 2017). Ha curato il volume: Tutte le poesie" di Bartolo Cattafi. È redattore della rivista «The Florentine» e dirige la collana "novecento/duemila" per Le Lettere insieme a Raoul Bruni. Lorella Costa è esperta di narrazione, cura l’ideazione e la realizzazione dei laboratori di lettura, scrittura e fumetto per giovani de Il Giromondo. Collabora come progettista culturale con il Centro Internazionale del Fumetto e con l’Associazione L’Alambicco ed è coautrice del romanzo La stirpe dei Wurdalak (Arkadia, 2022).

Le poesie di Walt Whitman a Cagliari nella traduzione curata dal vulcanico poeta toscano Diego Bertelli. Sabato 6 aprile alle 18.30, negli spazi della libreria InKentro di via Grazia Deledda 51, in occasione della nuova anteprima del Festival Premio Emilio Lussu (X edizione), Bertelli presenta la raccolta in versi “Rivelerò io cosa dire di me” (Marcos Y Marcos, 2023) nella nuova versione integrale. A dialogare con il traduttore e curatore sarà l’esperta di narrazione e progettista culturale Lorella Costa.