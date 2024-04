Pescavano di frodo all'Asinara: Tre sassaresi denunciati e sanzionati

Durante il controllo, i carabinieri hanno richiesto il supporto via mare della Capitaneria di porto, che ha permesso di intercettare e bloccare i pescatori di frodo. A bordo del gommone sono stati trovati ricci di mare e altri pesci, per un totale di 4,5 kg di pescato illegale. Il gommone, il materiale utilizzato per la pesca e il pesce sequestrato sono stati confiscati. La Procura di Sassari ha ricevuto la denuncia contro i tre individui, che ora dovranno anche affrontare sanzioni pecuniarie. La multa prevista per questo tipo di violazione varia tra i 2mila e i 12mila euro, a testimonianza della serietà con cui le autorità intendono proteggere gli ecosistemi marini e le zone protette come il Parco nazionale dell'Asinara.

Nelle acque dell'area marina protetta del Parco nazionale dell'Asinara, un'operazione congiunta dei carabinieri della stazione dell'Asinara e dei militari della Capitaneria di porto di Porto Torres ha portato alla denuncia di tre pescatori di frodo sassaresi. I tre uomini, di età compresa tra i 38 e i 54 anni, sono stati sorpresi mentre pescavano a bordo di un gommone, violando le norme di tutela dell'area protetta.