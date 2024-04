Buffet e rivendicazioni rom: La sfida all'antiziganismo oscilla tra impegno e controversie

Dietro questa epopea nominale, troviamo l'Asce, l'associazione sarda contro l'emarginazione, che si erge a paladina della causa con un entusiasmo tale da far invidia a chiunque. La prima tappa di questo tour de force culturale si svolgerà a Monserrato, un luogo che per un giorno diventerà il crocevia di un'umanità variegata, pronta a immergersi in presentazioni, dibattiti e un buffet che promette di essere più di un semplice appuntamento con il cibo, ma un vero e proprio viaggio sensoriale nelle tradizioni rom.





E chi sono gli eroi di questa odissea? Professori dell'Università di Firenze, mediatori culturali, e rappresentanti delle amministrazioni che, armati di slide e microfoni, si apprestano a disquisire su temi quali l'inclusione sociale e le politiche abitative per i rom in Sardegna. Sfide non da poco.





Ma non finisce qui, perché l'evento promette anche spettacoli di musica tradizionale rom, con il musicista Rifet Sejdic a tenere alto il nome dell'arte, in un finale che si preannuncia esplosivo, almeno quanto può esserlo una manifestazione che si propone di abbattere i muri dell'antiziganismo a suon di note e convivialità. E mentre l'8 aprile l'epilogo di questa saga si consuma a Oristano, si può solo sperare che questa iniziativa, finanziata generosamente dall'UNAR, non finisca per essere un'altra di quelle occasioni in cui si parla molto, si mangia ancora di più, ma si conclude poco o nulla. Perché, in fondo, tra un boccone di cibo tradizionale e l'altro, l'obiettivo dovrebbe rimanere quello di fare un passo avanti verso l'inclusione reale, non solo quella che si celebra a colpi di buffet e conferenze.

In un mondo dove le agende sono così affollate da far sembrare una corsa senza fiato, ecco che spunta, quasi come un miraggio nel deserto dell'indifferenza sociale, un evento capace di far alzare più di un sopracciglio. Parliamo della "I Settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo", un titolo che, per lunghezza e ambizione, non sfigurerebbe in un romanzo di Tolkien.