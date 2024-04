Fine amara per la ricerca di Concetta Reale: Ritrovata senza vita la pensionata scomparsa a Zerfaliu

Il suo corpo è stato scoperto intorno alle 10:30 di questa mattina in un canale a Zeddiani, dopo che alcuni passanti avevano notato qualcosa di insolito nella zona dell'idrovora di Santa Lucia. La giornata di oggi avrebbe dovuto segnare la fine ufficiale delle ricerche da parte delle forze dell'ordine, ma ha invece portato alla luce una conclusione dolorosa. Tutto lascia supporre che la donna sia tragicamente deceduta il giorno stesso della sua scomparsa, probabilmente a causa di una caduta accidentale nel canale adiacente al centro abitato di Zerfaliu, per poi essere trascinata dalla corrente lontano dal paese. La comunità di Zerfaliu, rappresentata dal sindaco Pinuccio Chelo, ha espresso profondo cordoglio per questa perdita. La scomparsa e la tragica fine di Concetta Reale hanno lasciato un vuoto in chi la conosceva, ricordandoci tutti della fragilità della vita e dell'importanza della comunità in momenti di bisogno e dolore.

La ricerca di Concetta Reale, l'83enne pensionata scomparsa misteriosamente da Zerfaliu la settimana scorsa, si è tristemente conclusa oggi con il ritrovamento del suo corpo senza vita. La donna, originaria della provincia di Cosenza e vedova, viveva da sola nell'abitato sardo da cui era scomparsa.