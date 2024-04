Cronaca Tragedia a Nuoro, il sindaco Andrea Soddu: «Profondo dolore per due giovani vite spezzate»

«Non ci sono parole, se non un profondo dolore, quando due giovani vite vengono spezzate all’improvviso. In questa dolorosa circostanza, esprimo le più sentite condoglianze, a nome mio e dell'intera Città di Nuoro, alle famiglie di Patrick ed Ethan così duramente colpite da questa immensa tragedia. Che la solidarietà e il sostegno possano lenire, anche se solo in parte, la sofferenza di una perdita enorme, come quella di due ragazzi che avevano tutta la vita davanti. Un sincero ringraziamento alle squadre di soccorso dei vigili del fuoco, del 118 e alle forze dell'ordine per la prontezza e l'efficienza dimostrate nel loro intervento». Così il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, intervenendo sulla tragica morte dei giovanissimi Patrick Zola ed Ethan Romano, un dramma che ha scosso l’intera comunità nuorese.