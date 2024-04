Tragedia di Nuoro: Il crollo del casolare a pasquetta e due giovani vittime

L'incidente ha scatenato una risposta immediata da parte dei servizi di emergenza, con l'arrivo sul posto di ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco, che hanno lavorato per recuperare i corpi dei ragazzi e mettere in sicurezza l'area. La comunità di Nuoro si è stretta attorno alle famiglie colpite dalla tragedia, con l'eco delle urla di disperazione dei genitori che ha risonato nella notte. Le autorità locali, compresi il sindaco, il vice sindaco, il prefetto e il questore, si sono recate sul luogo dell'incidente, mentre la magistratura si appresta a indagare sulle responsabilità relative al crollo. Il parroco di San Domenico Savio aveva precedentemente segnalato i pericoli del rudere, sollevando questioni sulla sicurezza degli edifici abbandonati che attirano i giovani.





Questa tragedia sottolinea l'importanza della sicurezza e della vigilanza nei confronti dei luoghi pericolosi, specialmente quando si trovano vicino a zone frequentate da adolescenti e bambini. La perdita di Ythan e Patrick è un doloroso promemoria dei rischi associati all'esplorazione di strutture non sicure e della necessità di maggiore consapevolezza e precauzioni per prevenire simili tragedie in futuro.

Tragedia a Nuoro nella serata di Pasquetta: due giovani vite, Ythan Romano, 13 anni, e Patrick Zola, 15 anni, sono state spezzate dal crollo del solaio di un casolare abbandonato in via Dessanay, nella periferia della città. La disperazione si è impossessata dei genitori e degli amici dei due ragazzi, che avevano scelto di esplorare il rudere come parte di una serata di festa che si è trasformata in un incubo. Il gruppo di amici si era avventurato nel casolare, attratto dalle rovine che spesso diventano luoghi di ritrovo per i giovani alla ricerca di avventura. Tuttavia, la decisione di Ythan e Patrick di entrare nell'edificio mentre i loro amici rimanevano fuori ha avuto conseguenze fatali: il crollo ha travolto i due ragazzi, lasciando incolumi coloro che avevano scelto di restare all'esterno.