Maxi sequestro di prodotti pasquali dei NAS di Sassari

Sequestrati oltre 800 kg di prodotti finiti e custoditi in ambienti igienicamente non idonei e con infestazioni di roditori. Le violazioni, sottolineano le forze dell'ordine, sono emerse in base alla corretta applicazione delle norme igienico sanitarie, che hanno evidenziato una carente manutenzione degli ambienti di lavorazione, all'omessa tracciabilità dei prodotti, e ad un processo irregolare di etichettatura.

I NAS di Sassari hanno effettuato circa 60 controlli in varie attività commerciali per verificare il rispetto delle norme di produzione e vendita di uova, colombe e altri dolci pasquali, verificando in 18 di queste, varie irregolarità presso laboratori di produzione e market, riscontrando violazioni che hanno portato ad un totale di circa 30mila euro di sanzioni.