Sassari si svela: Una nuova cartina per esplorare la città e il suo territorio

Questa iniziativa celebra l'edizione del millesimo titolo dell'editore, nata dal desiderio di far scoprire i novanta tesori nascosti nel centro abitato e nel territorio comunale, testimoniando la vocazione turistica di Sassari. La cartina, progettata per essere facilmente maneggiabile, presenta su una facciata "Sassari Città Regia", illustrando il centro città e le aree di maggiore interesse attraverso indicazioni numeriche che rimandano ai nomi delle zone di interesse. Queste sono categorizzate in "Edifici di culto", "Edifici ecclesiastici", "Monumenti storici", "Edifici privati", "Edifici pubblici" e "Musei e sale espositive".





Sull'altro lato, "Sassari il territorio comunale", vengono indicati i luoghi di interesse culturale e naturalistico presenti nel territorio, accompagnati da una legenda per facilitarne la comprensione. La cartina include anche descrizioni brevi in italiano e in inglese. Il sindaco Nanni Campus ha espresso grande apprezzamento per il dono ricevuto, sottolineando l'utilità di questo strumento non solo per i visitatori ma anche per i sassaresi, invitando tutti a scoprire e amare sempre di più le bellezze e i tesori della città. Questa cartina rappresenta una finestra aperta sulle meraviglie di Sassari, offrendo a tutti la possibilità di esplorarne le ricchezze con una nuova consapevolezza e curiosità.

Sassari si apre ai visitatori e ai suoi cittadini con una nuova iniziativa culturale e turistica: la distribuzione di una cartina dettagliata della città e delle sue attrazioni, sia naturali che culturali. L'editore Carlo Delfino ha donato 10mila copie di questa preziosa guida alla città che lo ha "accolto circa settant’anni fa", con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio storico e ambientale sassarese. La presentazione della cartina è avvenuta oggi, 29 marzo, durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del sindaco Nanni Campus, dell'editore Carlo Delfino e di Guglielmo De Stasio rappresentante del Rotary Club Sassari.