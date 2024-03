Ricordando Gianni Minà: Un anno senza un maestro del giornalismo

La sua straordinaria carriera iniziò nel 1959 come giornalista sportivo per "Tuttosport", rivista della quale diventerà Direttore dal 1996 al 1998. La passione per lo sport lo portò a seguire otto mondiali di calcio e sette olimpiadi, nonché decine di mondiali di pugilato, intervistando leggende dello sport come Diego Armando Maradona, Carlos Monzon, Nino Benvenuti, Pietro Mennea e Mohamed Alì. Uno degli episodi più significativi della sua carriera fu l'intervista a Fidel Castro, realizzata dopo 13 anni di attesa. Il loro incontro durò 16 ore, un tempo eccezionale che testimonia la profondità e l'importanza del dialogo instaurato tra i due. Nel 2015, Minà realizzò "Papa Francesco, Cuba e Fidel", un reportage storico che documentava il viaggio del Pontefice a Cuba, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel raccontare eventi di portata internazionale con uno sguardo profondo e analitico.





Prima della sua scomparsa, Minà istituì la "Fondazione Gianni Minà" con l'obiettivo di valorizzare il suo vasto lavoro editoriale, una testimonianza del suo impegno nel preservare e condividere la cultura giornalistica. In suo onore, Raiplay ha trasmesso "Gianni Minà cercatore di storie", una serie che ripercorre trent'anni di giornalismo dal 1960 alla fine degli anni '90, offrendo una panoramica sul patrimonio editoriale di questo gigante del giornalismo. Il ricordo di Gianni Minà rimane vivo non solo attraverso le sue opere ma anche nel modo in cui ha saputo raccontare il mondo, con una curiosità insaziabile e un impegno incrollabile verso la verità. La sua eredità continua a ispirare giornalisti e storytellers di tutto il mondo.

Ad un anno dalla scomparsa di Gianni Minà, avvenuta il 27 marzo 2023 a causa di una breve malattia cardiaca, il mondo del giornalismo si ferma a ricordare una delle figure più emblematiche e rispettate della sua generazione. Minà, noto per il suo stile metodico, di attesa e mai banale, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'informazione e del reportage, grazie alla sua capacità di narrare storie con profondità e sensibilità uniche.