Procura di Sassari avvia inchiesta sulla tragedia di Tottubella

L'incidente ha provocato la morte dei tre giovani e coinvolto una terza auto, con a bordo una famiglia, fortunatamente ricoverata in ospedale senza gravi conseguenze. I periti incaricati dalla Procura inizieranno i loro lavori ad aprile, con l'obiettivo di completare la perizia entro giugno, seguendo i tempi previsti dalla normativa. Questa indagine mira a chiarire definitivamente le cause e le responsabilità dell'incidente mortale avvenuto nella località di Tottubella.

La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta sull'incidente mortale avvenuto il 17 marzo sulla strada statale 291 Sassari/Alghero, che ha causato la morte di tre persone: Antonio Luigi Murineddu, Cristian Foddai e Chiara Urgias. Per fare luce sulla dinamica dell'incidente, è stata richiesta una perizia tecnica. Secondo le prime ricostruzioni, basate sulle testimonianze e i rilievi effettuati dai Carabinieri di Alghero, la causa dell'incidente sembrerebbe essere una manovra azzardata di sorpasso effettuata da Antonio Luigi Murineddu, alla guida di una Mercedes e in direzione di Sassari. Questa manovra ha portato alla collisione frontale con una Fiat 600, condotta dai due fidanzati Cristian Foddai e Chiara Urgias, che viaggiavano in direzione opposta.