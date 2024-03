Rivoluzione turistica ad Alghero: Le edicole diventano centri informativi grazie a Forza Italia?

L'idea propone di sfruttare la vasta rete di edicole presenti nel territorio comunale di Alghero, estendendosi oltre il centro urbano fino alle borgate limitrofe, per offrire servizi informativi turistici essenziali. Questa mossa si pone due obiettivi principali: da un lato, supportare la categoria degli edicolanti, la quale sta affrontando sfide significative a causa della digitalizzazione dei media e dei servizi editoriali; dall'altro, migliorare l'accoglienza e l'informazione verso i turisti, consolidando così la vocazione turistica della città.





I consiglieri di Forza Italia sottolineano che attualmente i principali punti informativi si concentrano in aree limitate, come via Vittorio Emanuele, e attraverso le iniziative promozionali della Fondazione Alghero. La diffusione delle edicole, però, potrebbe garantire una maggiore copertura informativa, beneficiando sia i turisti alla ricerca di informazioni pratiche e di suggerimenti sulle attività culturali e ricreative, sia gli edicolanti, i quali potrebbero vedere un incremento delle vendite e un rafforzamento della loro presenza nel tessuto economico e sociale della città. Per realizzare questa trasformazione, la mozione chiede al Sindaco e alla Giunta di indirizzare la Fondazione Alghero verso l'analisi delle specifiche necessità turistiche, identificando le informazioni più richieste dai visitatori, come mappe dettagliate, eventi, itinerari turistici tematici e informazioni sui servizi d'emergenza.





Inoltre, si auspica l'avvio di uno studio di fattibilità per valutare come le edicole possano effettivamente diventare punti informativi turistici, coinvolgendo operatori del settore e professionisti in comunicazione turistica. La proposta prevede anche la formazione degli edicolanti, in modo che possano fornire non solo materiale informativo, ma anche consulenze personalizzate ai visitatori. Si suggerisce l'introduzione di monitor per la diffusione di informazioni turistiche e pubblicità locali, che rappresenterebbe un'innovazione significativa per il progetto. Infine, si invita l'Amministrazione a ricercare possibili finanziamenti regionali, statali o europei a supporto di questa iniziativa, che potrebbe rivoluzionare l'approccio informativo turistico di Alghero e rilanciare l'importanza delle edicole nel contesto urbano e turistico della città.

Il gruppo consiliare di Forza Italia ad Alghero, capitanato dal primo firmatario Giovanni Spano, ha avanzato una proposta attraverso una mozione che mira a trasformare le edicole della città in veri e propri punti informativi turistici. Questa iniziativa trae ispirazione da una proposta di legge precedentemente formulata da Marco Tedde e il gruppo consiliare di Forza Italia in Consiglio regionale, che non ha trovato spazio per la discussione sotto la maggioranza di Pigliaru.