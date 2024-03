Contest di Street Art a Sassari: Creatività e Impegno Sociale con Manu Invisible

Chiunque fosse interessato a partecipare o desiderasse maggiori informazioni può rivolgersi al centro Poliss, situato in via Baldedda 15, contattando l'indirizzo email cirsassariplus@gmail.com o il numero 3297883850. Questo progetto si inserisce nell'ambito più ampio del progetto Centri in Rete, finanziato dal Plus ambito territoriale di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, e vede il coinvolgimento del Consorzio "La Sorgente", della Cooperativa "La Clessidra" e della Cooperativa EduPé. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di valorizzazione della street art come forma d'arte capace di stimolare riflessioni e dialogo su questioni sociali, oltre che di promuovere la creatività giovanile e il senso di appartenenza alla comunità.

Dal 3 al 5 aprile, l'Istituto Pellegrini di Sassari diventerà il palcoscenico di un entusiasmante contest di street art, momento culminante di un laboratorio che ha visto la partecipazione attiva di giovani artisti locali. Il laboratorio, che si è svolto al centro Poliss del Comune di Sassari, ha offerto ai ragazzi e alle ragazze l'opportunità di immergersi nella pratica e nella teoria della street art, affrontando tematiche sociali di grande attualità come il bullismo, la non discriminazione, il rispetto e la tutela dell'ambiente. Sotto la guida esperta di Manu Invisible e degli altri formatori, Edoardo Gino Tarma, Emanuele Konflitto Mossa K.NF e Alessio Enea, i partecipanti hanno avuto la chance di esprimere il proprio talento e la propria sensibilità artistica, realizzando opere che verranno successivamente condivise online per una votazione pubblica. Per i vincitori del contest è previsto un premio consistente in un set di bombolette spray, per incoraggiarli a proseguire il loro percorso creativo nell'universo della street art.