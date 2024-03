Rapina a mano armata all'ufficio postale di Lotzorai: Malviventi in fuga con un magro bottino





Le forze dell'ordine, guidate dai carabinieri della Compagnia di Lanusei, si sono immediatamente messe sulle tracce dei fuggitivi, avviando un'operazione di ricerca nell'area circostante e ascoltando le testimonianze di alcuni testimoni oculari. Fortunatamente, nonostante la presenza di impiegati e clienti all'interno dell'ufficio postale al momento della rapina, non si registrano feriti.





Le indagini per identificare e catturare i responsabili del reato si avvalgono anche del supporto delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nelle vie del paese. Questo episodio di violenza ha interrotto la pace di una comunità non abituata a confrontarsi con eventi di tale gravità, suscitando preoccupazione e richiamando l'attenzione sull'importanza della sicurezza e della vigilanza anche nei piccoli centri.

Una rapina a Lotzorai, piccola comunità nell'Ogliastra: due malviventi, armati e con il volto celato, hanno preso d'assalto l'ufficio postale situato in via Roma, lungo l'ex strada Orientale sarda, poco prima delle ore 13. Nonostante l'intimidazione e la minaccia, il colpo si è rivelato poco fruttuoso, con i rapinatori che sono riusciti a ottenere solamente un magro bottino prima di dileguarsi a piedi per le strade del paese.