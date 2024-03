Alghero celebra la Settimana Santa: Una tradizione viva da oltre 500 anni

La Processione del Venerdì Santo, caratterizzata dalla presenza di numerosi cori, partirà alle 21.30, seguita dalla solenne Veglia Pasquale del Sabato e dall'incontro tra Gesù Risorto e la Madonna la Domenica di Pasqua, un momento di profonda emozione e devozione. Il dettagliato itinerario delle processioni testimonia l'importanza di questi riti nella vita della città, toccando luoghi simbolici e storici di Alghero, dalla Cattedrale alla Chiesa della Misericordia, attraverso vie e piazze che si fanno testimoni della fede e della tradizione. Questa celebrazione non solo offre un momento di riflessione spirituale, ma rappresenta anche un'occasione per riscoprire la ricchezza culturale e storica di Alghero, unendo fedeli e visitatori in un'esperienza unica di comunione e identità. La Settimana Santa di Alghero è un esempio luminoso di come tradizione e fede possano convergere in una manifestazione di profonda bellezza e significato, riaffermando l'importanza delle radici e dei valori condivisi dalla comunità.

La Setmana Santa a l'Alguer entra nel vivo delle celebrazioni, uno degli eventi più profondamente sentiti dalla comunità di Alghero, che si rinnova da più di cinque secoli. Le antiche strade della città si vestono di drappi rossi in occasione delle processioni e delle cerimonie religiose che caratterizzano questa settimana, testimoniando il profondo legame tra la comunità e le sue tradizioni. Giovedì Santo vedrà la celebrazione della Santa Messa in "Coena Domini" e il rito della lavanda dei piedi officiati dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, seguiti dalla Processione per la visita Eucaristica. Il Venerdì Santo, momento culminante delle celebrazioni che anticipano la Pasqua, inizierà con l'Innalzamento del Cristo in Croce presso la Cattedrale e proseguirà con il rito del Discendimento, il Desclavament, evento di grande partecipazione popolare che verrà trasmesso in diretta su Catalan Tv e disponibile anche su Youtube.