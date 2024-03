Esonerato per insulti razzisti, l'ex coach del Cus Cagliari si scusa

La nota ufficiale del Cus Cagliari esprime profonde scuse a Rocha e alla dirigenza della Villacidrese Calcio, evidenziando l'intenzione di valutare, tramite i propri legali, come tutelarsi da azioni di tale gravità. Marco Meloni, presidente del Cus Cagliari, ha sottolineato l'orrore per l'accaduto, ribadendo che il razzismo è diametralmente opposto ai valori di rispetto, solidarietà, tolleranza e inclusione che la società cerca di promuovere quotidianamente. Meloni ha anche annunciato l'intenzione di incontrare personalmente sia il presidente della Villacidrese Calcio, Matteo Marrocu, sia il giocatore offeso, per scusarsi e discutere come trasformare questo triste episodio in un'occasione per rafforzare i valori di tolleranza e inclusione.





Dall'altra parte, l'ex coach Congiu, pur riconoscendo le proprie colpe e assumendosi la responsabilità delle sue azioni, ha tentato di spiegare il contesto, affermando di essere stato provocato da Rocha, con cui aveva un rapporto di lunga data. "Non nego di aver detto ciò che ho detto, perché negare sarebbe anche peggio. Ho sbagliato a dire ciò che ho detto e mi assumo tutte le responsabilità e le conseguenze", ha dichiarato Congiu, aggiungendo che il razzismo non fa parte dei suoi valori, ma è anzi qualcosa contro cui combatte quotidianamente. Questo incidente riporta alla luce la necessità di un impegno costante contro il razzismo nello sport, sottolineando l'importanza di mantenere e promuovere un ambiente di rispetto reciproco e inclusione.

Il mondo dello sport è nuovamente scosso da un episodio di razzismo che ha visto protagonista Andrea Congiu, fino a ieri tecnico delle squadre maschili e femminili di futsal del Cus Cagliari, impegnate nel campionato di C1. La società ha deciso di sollevarlo dall'incarico "con effetto immediato" dopo un incontro di futsal a Villacidro, durante il quale l'allenatore ha rivolto "ripetutamente pesanti insulti di stampo razzista" verso il giocatore della Villacidrese Calcio, Sergio Rocha.