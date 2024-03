Aggiornamento sulla tragedia familiare in Germania: Indagini in corso, comunità sarda in lutto





I genitori, Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, entrambi originari dei comuni sardi di Silius e Ballao, e il fratello 34enne, sono deceduti a seguito delle ferite riportate, mentre la sorella sopravvive, nonostante le gravi condizioni, e si trova attualmente in ospedale. La tragedia ha toccato profondamente anche la comunità di Silius, dove risiede gran parte della famiglia, con il sindaco Antonio Forci che esprime il cordoglio e lo sgomento di tutti i cittadini. Mentre il giovane autore del massacro, di doppia cittadinanza italiana e tedesca, è stato arrestato senza opporre resistenza e accusato di triplice omicidio doloso e tentato omicidio, il movente dietro questa incomprensibile violenza rimane ancora oggetto di accertamenti.





La Procura di Waldshut-Tiengen, guidata dal portavoce Rahel Diers, sta procedendo con le indagini, senza lasciarsi andare a congetture premature. La comunità sarda, sia in Italia che in Germania, si stringe nel dolore, attendendo risposte e cercando di fare i conti con una perdita tanto grande quanto inspiegabile. La possibilità che le salme delle vittime vengano trasferite a Silius per la sepoltura viene considerata, ma la decisione finale spetterà ai familiari, in un momento così carico di dolore e riflessione. Questo tragico evento non solo ha lasciato una comunità in lutto ma ha anche sollevato interrogativi sulle dinamiche familiari e sulla salute mentale, tematiche sempre più pressanti nella società contemporanea.

Quasi 24 ore dopo il drammatico evento che ha visto un giovane italo-tedesco di 19 anni uccidere a coltellate i suoi genitori e il fratello, ferendo gravemente anche la sorella, in un appartamento a Hohentengen, nel sud-ovest della Germania, le autorità continuano a mantenere un cauto riserbo sulle possibili cause che hanno portato a tale atto di violenza. La strage familiare, avvenuta martedì sera, ha lasciato senza parole la comunità locale e quella di origine sarda, da cui proveniva la famiglia colpita.