La tragica fine di Dollarina, La cagnetta amata da tutti uccisa da una fucilata

La sua presenza era una costante rassicurante, un punto di riferimento affettivo per chiunque attraversasse le vie del polo commerciale. Nutrita e accudita con amore da un gruppo di volontari devoti e dalle persone che frequentano i bar e i negozi del luogo, la sua figura rappresentava un collante comunitario in un ambiente spesso anonimo come quello di un'area industriale. La notizia della sua morte ha scosso la comunità.





Dollarina è stata trovata senza vita a bordo strada, non lontano dal centro che era stato la sua casa per così tanti anni. Le circostanze della sua scomparsa parlano di una violenza gratuita e scioccante, perpetrata in una zona vicina agli ex lotti della Zir Alta Gallura. Le forze dell'ordine, avvisate tramite una segnalazione giunta nelle prime ore della mattina, hanno immediatamente avviato le indagini.





I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio hanno raccolto i primi elementi utili per tracciare i responsabili di questo gesto barbaro, trovando sul posto prove che potrebbero essere decisive nella risoluzione del caso.