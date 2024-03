Antonio D’Acci: L'ultimo gesto eroico di un macchinista

Chi ha appreso la notizia ha commentato con ammirazione e stupore, appellando subito l’ultimo gesto di questo indefesso lavoratore, come un’opera eroica. Antonio D’Acci era originario di Foggia ma viveva a Termoli, e la sua scomparsa ha causato grande cordoglio presso amici e parenti ma anche tra chi lo conosceva e ne ha condiviso un ricordo online, essendo in ambito ferroviario personaggio rispettato per la sua serietà nel lavoro, ora sarà ricordato come esempio di estrema generosità e professionalità. Abbiamo bisogno, in un mondo ormai segnato da tragiche notizie dovute spesso a follia o malvagità, di storie, come questa, che possano riportare la speranza nei cuori di ciascuno.

Viene dal continente una storia che parla di eroismo altruismo e speranza. Infatti è accaduta lungo la linea ferroviaria che collega Pescara a Roma e ha per protagonista, un macchinista di nome Antonio D’Acci, 61 anni, il quale è stato purtroppo colpito da infarto durante il suo lavoro, ed ha avuto la lucidità, la prontezza e l’altruismo, di fermare il treno prima di morire, di fatto salvando la vita è la sicurezza degli 87 passeggeri che stava trasportando.