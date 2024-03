Olbia, la città delle auto bruciate - 18esimo episodio dall'inizio dell'anno

L'ultimo episodio, avvenuto nella notte a Pittulongu, vede un SUV Nissan trasformarsi in un ammasso di cenere, elevando a 18 il conteggio delle auto incendiate dall'inizio dell'anno. Le cause degli incendi sembrano puntare verso l'azione dolosa, una specie di hobby notturno per qualche piromane che evidentemente non ha trovato di meglio da fare. E mentre la polizia indaga i cittadini di Olbia si interrogano sul futuro delle loro auto e si guardano intorno nervosamente, chiedendosi quale sarà la prossima auto a cadere vittima di questo rituale di fuoco.





La situazione ad Olbia, dunque, rimane incandescente. Mentre le indagini procedono, la speranza è che questa serie di auto incendiate possa presto trovare una spiegazione, permettendo agli abitanti di dormire sonni tranquilli, senza il timore di svegliarsi con il proprio mezzo di trasporto trasformato in un barbecue su ruote.

Olbia si trova a fare i conti con un fenomeno tanto insolito quanto inquietante: una raffica di auto incendiate che trasforma le sue strade in un sinistro autosalone a cielo aperto.