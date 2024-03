Tissi promuove l'adozione dei Cani: 500 Euro di incentivo per i nuovi proprietari

Il sindaco GianMaria Budroni spiega: “Ci sono tanti cani che possono trovare alternative diverse da quelle dei box in un canile.” Evidenzia l'importanza dell'adozione come atto di responsabilità e gesto d'amore verso gli animali che necessitano di una famiglia. Inoltre, sottolinea l'aspetto economico, rivelando che mantenere un cane in canile comporta una spesa annuale di circa mille euro per il Comune, una cifra significativa considerando i ventidue esemplari attualmente ospitati. L'obiettivo dell'iniziativa non è solo economico, ma si focalizza soprattutto sul miglioramento della qualità della vita degli animali: “Non possiamo accettare passivamente che questi animali privi di colpa vengano rinchiusi per il resto della vita senza che nessuno provi a dar loro una speranza.”





Per facilitare il processo di adozione, il Comune ha predisposto sul suo sito istituzionale una sezione "Adotta un cane", dove i futuri proprietari possono consultare le schede anagrafiche complete di fotografia di ciascun cane. Le richieste di adozione possono essere inviate via email, accompagnate da documentazione richiesta. Questa campagna rappresenta un esempio di come la collaborazione tra enti locali e la comunità possa tradursi in azioni concrete a favore del benessere animale, sottolineando l'importanza di una coesistenza armoniosa e responsabile tra uomini e animali.

Il Comune di Tissi lancia una campagna innovativa per promuovere l'adozione dei cani. Attraverso l'iniziativa "Adotta un cane", il futuro proprietario potrà beneficiare di un contributo di 500 euro, un'incentivazione significativa per chi decide di aprire le porte della propria casa a un amico a quattro zampe. Questo progetto nasce dalla volontà di ridurre il numero di cani ospitati nei canili convenzionati e di sensibilizzare la comunità sul benessere animale.