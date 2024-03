Incidente sulla SS 129 verso Bolotana: Due feriti e strada chiusa

La gravità della collisione ha imposto la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell'area.I feriti sono stati prontamente assistiti sul posto e trasferiti per ricevere ulteriori cure. Nel frattempo, le autorità hanno avviato le procedure per rimuovere i veicoli coinvolti e procedere con gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e determinare le eventuali responsabilità.Questo incidente sottolinea ancora una volta l'importanza della prudenza sulla strada e la necessità di rispettare rigorosamente le norme del codice della strada per prevenire simili eventi tragici.





La collaborazione tra le varie forze di intervento ha garantito una gestione efficace dell'emergenza, ma è fondamentale che ogni automobilista contribuisca alla sicurezza stradale con un comportamento responsabile.

Questa mattina, sulla SS 129 in direzione Bolotana, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, causando due feriti. L'evento ha richiesto l'intervento coordinato dell'ANAS, dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi medici per assistere le persone coinvolte.Una delle auto, un'Alfa Romeo, è stata sbalzata fuori strada a seguito dell'impatto.