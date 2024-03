Evacuazione medica in mare: Intervento tempestivo della guardia costiera di Olbia

La nave, in rotta da La Goulette (Tunisia) verso Genova, si trovava a circa 10 miglia dal porto di “La Caletta” al momento dell'incidente. La richiesta di soccorso è stata ricevuta dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Olbia, che ha immediatamente coordinato le operazioni di evacuazione in stretta collaborazione con la Centrale Operativa del Comando Generale e il Centro Internazionale Radio Medico. Per garantire l'assistenza necessaria, è stata dispiegata la motovedetta CP802, appositamente dedicata al servizio Search and Rescue, con un medico a bordo.





L'evacuazione del marittimo ha richiesto un'operazione complessa di trasbordo in corso di navigazione, che si è conclusa positivamente con lo sbarco del malcapitato presso il porto di “La Caletta”. Una volta a terra, il personale del servizio 118 ha preso in carico l'uomo per il trasferimento alla struttura ospedaliera più vicina, assicurandogli le cure necessarie. Questo intervento sottolinea l'importanza e l'efficienza del sistema di soccorso in mare coordinato dalla Guardia Costiera italiana, capace di garantire tempestività e sicurezza nelle operazioni di evacuazione medica. La pronta risposta e la sinergia tra le diverse entità coinvolte hanno permesso di assicurare l'assistenza necessaria al marittimo in difficoltà, testimoniando l'impegno costante delle forze di soccorso nel preservare la vita umana in mare.

Un'operazione di soccorso esemplare è stata condotta dalla Guardia Costiera di Siniscola, che nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 marzo, ha effettuato l'evacuazione medica di un marittimo italiano di 61 anni, colto da malore a bordo della nave “SPLENDID”.