Problematiche agricoltura sarda il centro studi scrive alla presidente della Sardegna Todde

Oggi, dichiara il Presidente del CSA, Tore Piana, abbiamo la Presidente della Regione con i pieni poteri in attesa della nomina del nuovo Assessore all’Agricoltura e vista l’urgenza della situazione ci rivolgiamo direttamente a Lei. Come CSA, continua Tore Piana ,esprimiamo la volontà di piena collaborazione per la soluzione di tutte le criticità che il comparto agricolo Sardo sta affrontando. Cagliari li, 26 Marzo 2024 Ufficio Stampa Centro Studi Agricoli Qui sotto il testo della lettera inviata alla Presidente in data odierna. Gentile Presidente, mi è gradito porgerLe i miei e nostri migliori auguri di buon lavoro nell’amministrare la nostra Regione, in questi 5 anni. Noi del Centro Studi Agricoli/ AIC, siamo una associazione agricola con sportelli in tutti i territori dell’isola, con anche gestione dei CAA (Centri Assistenza Agricola), patronato e Caf .destinati alle imprese agricole Sarde.





Svolgiamo anche un attivo servizio Sindacale agricolo, sulle maggiori problematiche dell’agricoltura. In questi anni siamo stati, forse gli unici, ad aver organizzato manifestazioni di protesta presso le sedi Argea Op per i ritardi nell’erogazione degli aiuti PAC e PSR/CSR. L’ultima manifestazione l’abbiamo svolta il 12 Febbraio c.a., presso la sede dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura. Vogliamo informarLa che la situazione dei pagamenti PAC e PSR/CSR, a oggi non è assolutamente delle migliori, si è in fortissimo ritardo, in alcuni casi si stanno decretando ancora oggi, domande presentate con il bando 2016/2017, ( misure 4.1, PIF, misura 2 e misura 6.1). Il comparto agricolo Sardo, sta attraversando una situazione di profonda crisi, per una serie di concomitanze che si sono verificate quest’anno, dai ritardi nei pagamenti degli anticipi PAC e PSR ad opera dell’Organismo Regionale ARGEA OP, a situazione di siccità persistente in alcuni territori, come l’Ogliastra, la Baronia e alcune zone del Campidano e Sulcis, a un crollo dei prezzi di alcune produzioni agricole, come ad esempio il grano, le produzioni agrumicole e la vendita dei Vitelli e dei Bovini da carne. Per questi motivi con la presente, Le chiediamo un suo autorevole intervento sugli Enti regionali agricoli ARGEA OP e LAORE per sbloccare i pagamenti PAC e PSR arretrati, dichiarare lo stato di calamità naturale per siccità nei territori su elencati e convocare un tavolo urgente sulle problematiche emergenti nell’agricoltura e dell’allevamento in Sardegna. Al riguardo ci permettiamo di chiederLe di poterci inserire come invitati e partecipanti ai tavoli tematici sull’agricoltura che nel corso della Legislatura verranno convocati. In merito alla delega Assessoriale all’Agricoltura da assegnare, ci auguriamo che questa possa essere assegnata a persona esperta e/o che abbia conoscenza del comparto agricolo e della sua complessa situazione. Nel ringraziarla anticipatamente, restiamo a disposizione per qualsiasi contributo che come organizzazione di categoria, possiamo offrire sulle materie agricole. Ancora Buon Lavoro.

Il Centro Studi Agricoli, formula i migliori auguri di buon lavoro alla Presidente della Regione Alessandra Todde, e da subito gli espone la situazione drammatica in cui versa il comparto agricolo Sardo, a seguito della concomitanza di diverse criticità, a partire dalla situazione dei ritardi dei pagamenti sui saldi dei contributi PAC e CSR/PSR, alla situazione del protrarsi della siccità nei territori della Baronia, dell’Ogliastra e di alcune parti del basso campidano, con la richiesta di dichiarazione sullo stato di calamità per siccità e sulle difficoltà del trasporto marittimo del bestiame bovino, venduto ai centri ingrasso della penisola. Situazioni che il Centro Studi Agricoli, in questi ultimi mesi ha sempre rimarcato e portato all’attenzione delle istituzioni, per la loro soluzione.